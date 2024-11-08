Защитник «Лады» Шараканов — о лакроссе в матче с «Динамо»: «Все удивились, да я сам удивился»
Нападающий «Лады» Магомед Шараканов прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ и свой лакросс-гол.
— Тренировали лакросс ранее?
— Первый раз был.
— На тренировках тоже не пробовали?
— Нет.
— Обычно лакросс делает нападающий, а не защитник.
— Все удивились, да я сам удивился. Решил попробовать — да, да, нет, нет.
— Вы воспитанник «Динамо» и два гола из трех в этом сезоне забили в ворота именно этой команды. Настраиваетесь по-особенному против них?
— Настраиваюсь, да, много лет провел в этом клубе, не хочется упасть в грязь лицом.
— Хотите доказать, что тренерский штаб не совсем был корректным относительно вашей кандидатуры?
— Дело в другом — хочу всем доказать. Я выхожу и делаю свою работу.
— Кто самый большой мастер таких голов, на ваш взгляд?
— Матвей Мичков.
— В конце была небольшая заруба с Комтуа. Что произошло?
— Я думаю просто на эмоциях под конец игры пару слов накинули друг на друга. На рукопожатии все было хорошо уже.
Шараканов играет за «Ладу» на правах аренды из московского «Динамо». В этом сезоне защитник провел 22 матча за тольяттинцев и набрал 8 (3+5) очков.
Анна Бирюкова
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|11
|Сочи
|22
|8
|14
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|22
|14
|8
|30
|3
|Ак Барс
|21
|14
|7
|29
|4
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|27
|5
|Адмирал
|24
|11
|13
|26
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
|9.11
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|- : -
|9.11
|10:30
|
Амур – Автомобилист
|- : -
|9.11
|13:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|- : -
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|9.11
|17:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|9.11
|17:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -