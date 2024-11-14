Защитник «Куньлуня» Меркли — о поражении от «Ак Барса»: «Игру упустили»

Защитник «Куньлуня» Райан Меркли прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Считаете итоговый результат закономерным? В первой половине матча выглядели хорошо.

— Действительно, начали мы неплохо. Моменты были, игра складывалась неплохая. Но затем большое количество удалений и пропустили много контратак. Подставили своего вратаря. Так игру и упустили.

— По именам у вас очень солидная команда, но с результатами проблема. Что нужно изменить?

— Не знаю, что конкретно нужно сделать. В защите где-то не дорабатываем, в атаке не забиваем. Вроде стараемся, но не совсем все получается, — сказал Меркли «РБ Спорт».

После 26 матчей «Куньлунь» занимает последнее место в Западной конференции, набрав 18 очков.