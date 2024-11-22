Райан Меркли перейдет в «Авангард»
По информации «СЭ», защитник Райан Меркли перейдет в «Авангард» из «Куньлуня».
В этом сезоне 24-летний канадец набрал 8 (1+7) очков в 19 матчах. Его показатели в прошлом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ — 29 (3+26) очков в 64 играх.
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|
Авангард – Адмирал
|2 : 1
|22.11
|17:00
|
Барыс – Амур
|0 : 3
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|19:10
|
Динамо Мн – Динамо М
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|19:30
|
Сочи – Сибирь
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