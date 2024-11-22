Райан Меркли перейдет в «Авангард»

По информации «СЭ», защитник Райан Меркли перейдет в «Авангард» из «Куньлуня».

В этом сезоне 24-летний канадец набрал 8 (1+7) очков в 19 матчах. Его показатели в прошлом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ — 29 (3+26) очков в 64 играх.