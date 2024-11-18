Защитник «Куньлуня» Кожевников высказался о победе над минским «Динамо»
Защитник «Куньлуня» Алексей Кожевников поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:0).
Я считаю, хорошая игра была. Конечно, где-то, может, немножко удаления подвели, заставили нас понервничать, побольше поработать. Хорошо мы справились, интересная игра», — цитирует Кожевникова Legalbet.
«Ред Стар» с 21 очком расположился на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» набрало 30 очков и занимает 8-е место на «Западе».
Источник: Legalbet
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