Защитник «Куньлуня» Кожевников прокомментировал нестабильность в игре команды
Защитник «Куньлуня» Алексей Кожевников рассказал об игре своей команды в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.
«Конечно, это неприятно, когда такие скачки происходят, но это процесс. Где-то, возможно, была до этого тяжелая игра, возможно, где-то недонастрой. И за этими моментами нужно следить, и к каждой игре подходить подготовленно, чтобы стараться в каждом матче победить. Кто из соперников, с кем мы уже успели сыграть, приятно удивил? Всегда в чемпионате все команды хорошо, интересно, быстро играют. Кто удивил, сразу не вспомню, но все матчи с «Северсталью» были очень интересные, быстрый хоккей. Плюс матчи с «Локомотивом» принципиальные, в которых хотелось победить. Каждая игра интересная. Нужно готовиться и стараться побеждать каждый день», — приводит слова Кожевникова Legalbet.
В воскресенье «Куньлунь» одержал победу над минским «Динамо», счет составил 3:0. На данный момент у команды 21 очко, и она занимает 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ. В текущем сезоне Кожевников сыграл 19 игр за «Куньлунь».
|Западная конференция
|И
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|Локомотив
|29
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|5
|50
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|Спартак
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|17
|9
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|Динамо М
|27
|16
|11
|35
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|СКА
|28
|16
|12
|35
|5
|ЦСКА
|25
|13
|12
|33
|6
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|7
|Северсталь
|26
|15
|11
|30
|8
|Динамо Мн
|27
|14
|13
|30
|9
|Витязь
|28
|13
|15
|27
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|25
|17
|8
|36
|3
|Ак Барс
|25
|16
|9
|33
|4
|Сал. Юлаев
|24
|16
|8
|33
|5
|Металлург Мг
|28
|14
|14
|29
|6
|Адмирал
|27
|12
|15
|29
|7
|Нефтехимик
|28
|9
|19
|26
|8
|Лада
|25
|10
|15
|24
|9
|Сибирь
|25
|10
|15
|23
|10
|Авангард
|25
|10
|15
|22
|11
|Барыс
|27
|8
|19
|18
|12
|Амур
|26
|5
|21
|13
|18.11
|17:00
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Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|18.11
|17:00
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Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|18.11
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:30
|
СКА – Амур
|- : -