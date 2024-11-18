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Сегодня, 13:14

Защитник «Куньлуня» Кожевников прокомментировал нестабильность в игре команды

Камила Абдурахманова
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Защитник «Куньлуня» Алексей Кожевников рассказал об игре своей команды в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Конечно, это неприятно, когда такие скачки происходят, но это процесс. Где-то, возможно, была до этого тяжелая игра, возможно, где-то недонастрой. И за этими моментами нужно следить, и к каждой игре подходить подготовленно, чтобы стараться в каждом матче победить. Кто из соперников, с кем мы уже успели сыграть, приятно удивил? Всегда в чемпионате все команды хорошо, интересно, быстро играют. Кто удивил, сразу не вспомню, но все матчи с «Северсталью» были очень интересные, быстрый хоккей. Плюс матчи с «Локомотивом» принципиальные, в которых хотелось победить. Каждая игра интересная. Нужно готовиться и стараться побеждать каждый день», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

В воскресенье «Куньлунь» одержал победу над минским «Динамо», счет составил 3:0. На данный момент у команды 21 очко, и она занимает 11-е место в таблице Западной конференции КХЛ. В текущем сезоне Кожевников сыграл 19 игр за «Куньлунь».

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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