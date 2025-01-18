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Сегодня, 13:40

Защитник «Куньлуня» Душак считает стычки игроков нормальным явлением в хоккее

Владислав Маслов
Корреспондент
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Американский защитник «Куньлунь Ред Стар» Джозеф Душак прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Была довольно тяжелая игра, мы не смогли забить. У нас было много моментов, но мы не смогли их реализовать. Будем продолжать тренироваться. Поработаем над реализацией и будем готовиться к следующим играм.

Стычки? Хоккей — эмоциональная игра. Думаю, такое происходит часто. Нет никаких причин, это хороший способ сплотиться и начать лучше играть друг за друга», — заявил Душак Legalbet.

Китайская команда с 44 очками в 46 играх находится на девятом месте в Западной конференции. Следующий матч «Куньлунь» проведет 23 января против «Северстали».

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 47 10 37 25
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Адмирал – Ак Барс
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Амур – Металлург Мг
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