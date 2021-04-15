Защитник Кулик покинет «Спартак»

По информации «СЭ», защитник Евгений Кулик не смог договориться со «Спартаком» о новом контракте.

27-летний россиянин выходит на рынок, где будет пытаться найти более выгодные для себя условия.

В сезоне-2020/21 Кулик провел 47 матчей за «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф хоккеист принял участие в 4 играх и не отличился результативными действиями.

(Артур Хайруллин)