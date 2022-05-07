Защитник Кэмпфер не вернется в «Ак Барс» в следующем сезоне

Американский защитник Стивен Кэмпфер не вернется в «Ак Барс». 33-летний хоккеист уже уведомил клуб о своем решении, сообщает «Бизнес Online».

При этом у Кэмпфера есть действующий контракт с казанцами на один год — с ним продлили соглашение по ходу минувшего сезона.

В «Ак Барсе» восприняли случившееся с пониманием и планируют разрешить ситуацию со спортсменом без скандала.

В регулярном чемпионате КХЛ хоккеист провел 46 игр, в которых набрал 30 (11+19) очков. В плей-офф на его счету 6 матчей и 4 (2+2) очка.