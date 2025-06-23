Защитник Карпович продолжит играть за «Автомобилист»

«Автомобилист» объявил о продлении контракта с защитником Даниилом Карповичем. Соглашение имеет двусторонний характер и рассчитано на 2 года.

В сезоне-2024/25 у 20-летнего белоруса было 4 игры в регулярном чемпионате КХЛ, очков он не набрал. Защитник проводил на льду в среднем 5 минут 4 секунды за игру.

«Автомобилист» в 1/8 финала Кубка Гагарина уступил «Ак Барсу» (3-4).