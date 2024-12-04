Дмитрий Орлов: «Уважаю Ротенберга. Он многое сделал для сборной и для хоккея»
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не вел переговоров со СКА, и объяснил, почему уважительно относится к его главному тренеру Роману Ротенбергу.
— Несколько раз в этом сезоне мне доводилось читать инсайды, что следующим летом, когда у вас закончится двухлетний контракт с «Каролиной», вы приедете играть в СКА. И Кузнецов подлил масла в огонь, сказав: «Надеюсь, через год приедет. Таково мое желание и еще одного человека». Насколько велики шансы?
— Никаких переговоров я не вел. Хочу еще играть в НХЛ и буду стараться играть в этой лиге столько, сколько смогу. Так что все эти новости и инсайды неправда.
— «Каролина» предложение по новому контракту уже делала?
— Нет.
— У вас уже больше 800 матчей в лиге. Ставите ли себе задачу отыграть тысячу?
— Хотелось бы, конечно. Чем больше буду играть в НХЛ, тем лучше. Это было мечтой всей жизни. Чем дольше смогу в этой лиге находиться, тем счастливее буду. Итоги моей хоккейной карьеры покажут, чего я достиг и не достиг, но главное — ни о чем не жалеть.
— У «еще одного человека», который хочет вас в Санкт-Петербург, имя-отчество явно Роман Борисович. Он и с днем рождения публично поздравлял вас в соцсетях. Какие у вас отношения с главным тренером СКА?
— Хорошие. И отношусь к нему с уважением — с тех пор, когда пересекались с ним в качестве генерального менеджера сборной. Считаю, что в этой должности он много сделал для команды. Все организационные моменты решались на высшем уровне, в сборную было приятно приезжать, поскольку ты не должен был заморачиваться насчет каких-либо проблем.
То же самое касалось и семьи — ты всегда знал, что все для нее сделают четко, все будет работать как часы. Ни разу не было ни одной накладки — ни с билетами, ни со встречей, ни с гостиницами, ни с чем-либо еще. Поэтому и подбор игроков у нас на чемпионатах мира всегда был хороший, все приезжали с удовольствием, никто не отказывался.
— До сих пор не понимаю, как с совершенно волшебным составом можно было проиграть ЧМ-2019.
— Да, до сих пор обидно вспоминать поражение в полуфинале от Финляндии. Тот турнир — еще одно доказательство, что все хотели ехать в сборную! Так что у меня нет причин, по которым я мог бы сказать о Романе Борисовиче что-то плохое. Считаю, что он сделал много хорошего и для сборной, и для хоккея.
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