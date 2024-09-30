Хоккеист «Динамо» Менелл: «Мы начали играть правильно, это помогает побеждать»
Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл поделился мнением о матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком», в котором его команда победила в серии буллитов со счетом 5:4.
«К счастью, мы нашли путь к победе. У нас получилось сделать камбэк. Это то, что нам нужно было сделать. Мы идем от игры к игре. Хотим побеждать в каждом матче. Да, у нас получился тяжелый старт, но мы выиграли в последних трех матчах. Команда хочет вернуться в верхнюю часть таблицы. Мы на правильном пути. Мы начали играть правильно, и это помогает нам побеждать», — цитирует игрока «РБ Спорт».
Динамовцы набрали 10 очков в 10 сыгранных матчах и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Во вторник, 1 октября, бело-голубые на своем льду сыграют с ЦСКА.
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