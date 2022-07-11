Защитник Грудинин подписал новый контракт с ЦСКА до 2025 года

Защитник Владимир Грудинин подписал новый контракт с ЦСКА, сообщает сайт клуба.

Новый контракт 18-летнего хоккеиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Грудинин сыграл за все три команды клубной системы. Вместе с «Красной Армией» он выиграл регулярный чемпионат Молодежной хоккейной лиги и дошел до финала Кубка Харламова. А в составе ЦСКА Владимир стал обладателем Кубка Гагарина.

Кроме того, в этом сезоне он впервые сыграл за национальную сборную России, став одним из самых молодых дебютантов в истории главной команды страны.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина» выбрала воспитанника ангарского «Ермака» на драфте новичков НХЛ-2022 в пятом раунде под общим 155-м номером.