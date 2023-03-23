Защитник Грант может перейти в «Салават Юлаев»
Как стало известно «СЭ», канадский защитник Алекс Грант может перейти в «Салават Юлаев».
По ходу нынешнего сезона Грант был обменян из СКА в «Барыс». При этом уфимцы и тогда были настроены заполучить 34-летнего игрока, но обмен не состоялся.
30 апреля Грант станет неограниченно свободным агентом.
В минувшем сезоне он провел 16 матчей за СКА и набрал 6 (1+5) очков, а после перехода в «Барыс» записал на свой счет 17 (9+8) баллов в 33 встречах.
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|1/2 финала конференции
|Счет в серии
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 1
|2 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
3 - 0
|3 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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