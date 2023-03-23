Защитник Грант может перейти в «Салават Юлаев»

Как стало известно «СЭ», канадский защитник Алекс Грант может перейти в «Салават Юлаев».

По ходу нынешнего сезона Грант был обменян из СКА в «Барыс». При этом уфимцы и тогда были настроены заполучить 34-летнего игрока, но обмен не состоялся.

30 апреля Грант станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне он провел 16 матчей за СКА и набрал 6 (1+5) очков, а после перехода в «Барыс» записал на свой счет 17 (9+8) баллов в 33 встречах.