Защитник Гордеев, из-за дела которого с «Сибири» сняли очки, надел футболку «Я русский»

Защитник «Сибири» Федор Гордеев появился в футболке с надписью «Я русский» на матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Амура».

В момент, когда его показывали на экране, играла песня исполнителя Shaman «Я русский».

Ранее с «Сибири» сняли четыре очка из-за нарушения регламента по числу легионеров. В качестве четвертого иностранца на лед выходил Гордеев, имеющий спортивное гражданство США.

В текущем сезоне КХЛ 25-летний защитник провел 42 матча и набрал 7 (2+5) очков.