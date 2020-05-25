Защитник Фигурин принял квалификационное предложение «Авангарда»
12:46
Защитник Александр Фигурин принял квалификационное предложение «Авангарда». Он подписал с клубом контракт на три года, сообщает Twitter омичей.
В прошлом сезоне Фигурин успел сыграть за «Авангард"-2003, «Ястребов» в ЮХЛ и юниорскую сборную России, а во второй части сезона дебютировал в МХЛ.
Защитник Александр Фигурин принял квалификационное предложение «Авангарда» и подписал с клубом контракт на три года.— ХК Омские Ястребы (@omskhawks) May 25, 2020
В прошлом сезоне защитник успел сыграть за «Авангард"-2003, «Ястребов» в ЮХЛ и юниорскую сборную России, а во второй части сезона дебютировал в @MHL_rus. pic.twitter.com/BQNHQGKYse
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