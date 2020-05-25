Защитник Фигурин принял квалификационное предложение «Авангарда»

Защитник Александр Фигурин принял квалификационное предложение «Авангарда». Он подписал с клубом контракт на три года, сообщает Twitter омичей.

В прошлом сезоне Фигурин успел сыграть за «Авангард"-2003, «Ястребов» в ЮХЛ и юниорскую сборную России, а во второй части сезона дебютировал в МХЛ.