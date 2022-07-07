Защитник Фазылзянов вернулся в «Ак Барс» из аренды

«Ак Барс» объявил о возвращении защитника Камиля Фазылзянова из аренды, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2022/23.

Сезон-2021/22 24-летний хоккеист провел в аренде в «Адмирале». Он сыграл за команду 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 2 (1+1) очка.