Защитник «Эдмонтона» Перссон может продолжить карьеру в КХЛ

Защитник «Эдмонтона» Йоэль Перссон может перейти в один из клубов КХЛ, сообщает Aftonbladet. К хоккеисту также проявляют интерес в Швеции и Швейцарии.

По данным источника, хоккеист намерен покинуть «Эдмонтон». К нему проявляет интерес его бывший клуб — шведский «Векше».

«Что качается Векше, то есть интерес с обоих сторон, но пока ничего не решено, — сказал Перссон. — Мы ведем переговоры с несколькими клубами. Сейчас в Европе три хорошие лиги: шведская, КХЛ и швейцарская. Россия? Возможно, я не перееду в Россию сейчас, но это может произойти в будущем.

26-летний швед в текущем сезоне провел 13 матчей за «Эдмонтон» и набрал 2 (0+2) очка.