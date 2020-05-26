Защитник Эберт может стать игроком «Фрелунды». На него также претендуют клубы НХЛ

Американский защитник Ник Эберт может продолжить карьеру в шведской «Фрелунде». Но на 26-летнего игрока также претендуют клубы КХЛ, сообщает Rakapuckar.

Ранее появлялась информация, что в услугах Эберта заинтересовано «Торпедо».

Прошлый сезон 26-летний защитник провел в АХЛ и в 47 играх за «Хартфорд» и «Бельвиль» набрал 16 (5+11) очков.

В сезоне-2017/18 Эберт уже играл в КХЛ, выступая за «Слован». В 44 матчах набрал 19 (7+12) очков, после чего уехал в шведский «Эребру».