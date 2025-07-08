Защитник Дыбленко обменян из «Северстали» в «Амур»

«Северсталь» и «Амур» произвели обмен, в результате которого защитник Ярослав Дыбленко перешел в хабаровский клуб.

Как сообщает пресс-служба «Северстали», клуб в обмен получит денежную компенсацию.

Дыбленко подписал с «Амуром» контракт до 31 мая 2026 года.

В прошедшем сезоне из-за травмы 31-летний хокккеист сыграл 32 матча и набрал 5 (1+4) очков.