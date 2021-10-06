Назаров хочет отчислить из «Сочи» защитника Дьякова и форварда Ильина
Защитник Дьяков и форвард Ильин покинут ХК «Сочи»
16:42
Как стало известно «СЭ», защитник Кирилл Дьяков и форвард Даниил Ильин покинут «Сочи».
28-летний Дьяков в том сезоне провел 2 матча в регулярном чемпионате и заработал показатель полезности «-1». На счету 26-летнего Ильина 1 голевая передача в 3 встречах.
Напомним, что на прошлой неделе Андрей Назаров сменил Евгения Ставровского на посту главного тренера «Сочи».
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