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Назаров хочет отчислить из «Сочи» защитника Дьякова и форварда Ильина

Защитник Дьяков и форвард Ильин покинут ХК «Сочи»
16:42
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Как стало известно «СЭ», защитник Кирилл Дьяков и форвард Даниил Ильин покинут «Сочи».

28-летний Дьяков в том сезоне провел 2 матча в регулярном чемпионате и заработал показатель полезности «-1». На счету 26-летнего Ильина 1 голевая передача в 3 встречах.

Напомним, что на прошлой неделе Андрей Назаров сменил Евгения Ставровского на посту главного тренера «Сочи».

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Алексей Шевченко все материалы автора

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