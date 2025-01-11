Рашевский о решении обыграть вратаря при выходе один на один в матче со СКА: «Бросить каждый дурак может»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал для «СЭ» эпизод из матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА (5:4). В конце второго периода при счете 4:3 форвард вышел один на один с голкипером Егором Заврагиным, попытался обыграть вратаря, но не смог забить.
— Почему при выходе один на один с вратарем решил обыгрывать, а не бросать?
— Мне кажется, что, если нападающий выходит один на один, то лучшее, что он может сделать — обыграть. Бросить каждый дурак может. Я попробовал, у меня не вышло. Думаю, что публике понравилось, если бы получилось забить, то было бы очень красиво.
— У тебя в карьере был такой гол в ворота «Северстали».
— Да-да. Если бы я не делал так и не забивал бы, то я бы и не пробовал. У меня на тренировках получалось и в игре я тоже забивал. Решил попробовать, но не получилось. Главное, чтобы это было не в ущерб команде. Если бы мы горели в одну или две шайбы, я бы действовал по-другому. Мы вели в одну шайбу, подумал, почему бы не попробовать. Мы все-таки для болельщиков играем. У меня не получилось, но я не расстраиваюсь.
В нынешнем сезоне Рашевский принял участие в 41 матче и набрал 23 (14+9) очка
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Торпедо – Адмирал
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