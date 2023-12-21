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Сегодня, 23:02

Пыленков оценил игру «Динамо» в матче с «Трактором»: «Будем проводить командую работу»

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Защитник «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победу над «Трактором» (4:3 Б), в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

— Тяжелый матч, хороший соперник, начало не задалось, но показали хороший результат и порадовали болельщиков, — передает корреспондент «СЭ» Анна Бирюкова слова Пыленкова.

— Игра против «Трактора» вышла достаточно тяжелой по сравнению с уверенной победой над ЦСКА.

— Все хорошо готовились, пока не могу сказать точных причин, почему так вышло. Разберем все моменты на тренировке, поймем, что делали не так. Думаю, сделаем акцент на разборе первого периода, так как мы всю игру провели в своей зоне. Это командная ошибка, значит будем проводить командую работу.

«Динамо» возглавляет таблицу Западной конференции с 60 очками в 42 матчах. Бело-голубые проведут следующую игру 23 декабря против «Нефтехимика».

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КХЛ: московское «Динамо» победило «Трактор» по буллитам, ЦСКА уступил СКА. Результаты матчей 21 декабря
Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 40 27 13 57
2 Металлург Мг 41 25 16 55
3 Лада 43 22 21 53
4 Сал. Юлаев 40 25 15 52
5 Ак Барс 42 24 18 50
6 Трактор 42 22 20 49
7 Автомобилист 43 22 21 49
8 Сибирь 43 19 24 45
9 Амур 41 17 24 41
10 Нефтехимик 41 15 26 38
11 Адмирал 39 12 27 33
12 Барыс 42 12 30 31
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 42 28 14 60
2 Спартак 42 27 15 58
3 Локомотив 40 26 14 55
4 СКА 41 27 14 55
5 Торпедо 42 25 17 53
6 ЦСКА 41 22 19 46
7 Северсталь 41 18 23 43
8 Динамо Мн 39 18 21 40
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 42 14 28 32
11 Витязь 42 13 29 31
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21.12 16:30
Авангард – Сочи
 8 : 3
21.12 17:00
Автомобилист – Ак Барс
 2 : 1
21.12 18:00
Лада – Сибирь
 4 : 1
21.12 19:00
Северсталь – Торпедо
 1 : 3
21.12 19:00
Локомотив – Витязь
 5 : 2
21.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 3 : 2
21.12 19:30
СКА – ЦСКА
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21.12 19:30
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