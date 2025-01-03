Пыленков — о 7 шайбах «Динамо» в ворота «Северстали»: «Прорвало. Новый год — новая игра»
Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал высокую результативность команды в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (7:2).
Игрок забил 2 гола в ворота череповецкой команды.
— Быстрые две шайбы, хороший задел. Можно ли сказать, что это предопределило исход игры?
— Мы два матча не забивали, для нас это было важно. Мы это сделали. Игра была под нашим контролем. Хорошо, что мы довели ее до победы.
— Можно ли сказать, что сегодня прорвало? По тем двум играм было видно, что моменты есть, а реализация хромает.
— Да, у нас были моменты, но где-то чуть-чуть от нас ушел фарт. Сегодня прорвало. Новый год — новая игра. Надеюсь, что в следующем матче забьем еще больше.
В нынешнем регулярном чемпионате Пыленков сыграл 41 игру и набрал 16 (4+12) очков.
Федор Носов
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|6
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|7
|Динамо Мн
|40
|22
|18
|49
|8
|Торпедо
|39
|17
|22
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|39
|27
|12
|56
|2
|Трактор
|42
|25
|17
|55
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|41
|24
|17
|50
|5
|Автомобилист
|39
|21
|18
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|39
|18
|21
|39
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|37
|9
|Нефтехимик
|40
|13
|27
|37
|10
|Лада
|38
|15
|23
|35
|11
|Барыс
|43
|10
|33
|23
|12
|Амур
|41
|9
|32
|23
|3.01
|14:00
|
Трактор – Амур
|2 : 3 ОТ
|3.01
|17:00
|
СКА – ЦСКА
|6 : 3
|3.01
|17:00
|
Ак Барс – Лада
|3 : 1
|3.01
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 7
|3.01
|17:00
|
Куньлунь РС – Витязь
|3 : 2 ОТ