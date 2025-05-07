Защитник «Динамо» Пыленков может продолжить карьеру в Северной Америке

Как стало известно «СЭ», защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков после этого сезона может отправиться в Северную Америку.

Права на хоккеиста в НХЛ принадлежат «Тампа-Бэй».

Пыленков выступает за «Динамо» с 2023 года. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/25 24-летний защитник провел 68 матчей и набрал 31 (6+25) очко. В 17 играх плей-офф на его счету 1 заброшенная шайба и 6 результативных передач.