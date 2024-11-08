Пыленков — о лакроссе Шараканова: «До этого такие голы видел только по телевизору»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от лакросс-гола защитника «Лады» Магомеда Шараканова в матче FONBET чемпионата КХЛ (2:3).

— Вы находились на площадке в момент лакросс-гола. Как это выглядело?

— Мне не понравился этот гол, потому что я был на площадке в этот момент. Сложно сейчас говорить, потому что надо разобрать этот момент и посмотреть, что я сделал не так, как мы могли сыграть, чтобы в следующий раз такого не повторялось.

— А до этого видели когда-нибудь такие голы?

— Впервые увидел такой гол живьем. До этого видел только по телевизору.

«Динамо» с 29 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Лада» одержала третью победу подряд. Тольяттинцы с 23 очками занимают 7-е место в таблице «Востока».

Федор Носов