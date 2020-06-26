Защитник «Динамо» отрицает обвинения в захвате барбершопа и заявляет о краже денег

Защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев прокомментировал обвинения в захвате барбершопа. Он утверждает, что его оклеветали. Также он заявил, что истец Андрей Белоусов отказывается вернуть ему долг и украл кошелек с 40 тысячами рублей.

«Господина Белоусова знаю много лет, он вошел ко мне в доверие, пару лет назад брал в долг на развитие своего бизнеса — барбершопа — в сумме 300 тысяч рублей, — цитирует Сергеева «БИЗНЕС Online». — Обещал вернуть деньги в скором времени, но этого не произошло, на просьбы отдать долг кормил завтраками и уходил от ответа. Вместо благодарности за оказанную помощь он отплатил мне самой настоящей подлостью, и его обращение в полицию — это попытка господина Белоусова скомпрометировать меня. Причин было как минимум две. Первая — нежелание возвращать долг, наличие которого он не отрицает.

И вторая — это тот факт, что за две недели до его обращения в полицию он похитил у меня кошелек с 40 тысячами рублей, что попало на камеры видеонаблюдения. По моему заявлению возбуждено уголовное дело, но по непонятным для меня причинам уголовное дело в отношении Белоусова приостановлено, а я вынужден посещать отдел полиции чуть ли не ежемесячно и раз за разом доказывать, что не имею ни малейшего отношения к событиям, по которым меня оговаривает Белоусов. Что же касается его долга, то он пытался расплатиться оборудованием для парикмахерской, но, по оценкам специалистов, стоимость инвентаря не покрывала и половины долга. Считаю, что страх перед наказанием за кражу послужил поводом оклеветать меня"

Игрок обращает внимание, что оба уголовных дела — как по заявлению Сергеева, так и по заявлению Белусова — расследовал один и тот же следователь.

«Это наталкивает на определенные мысли по поводу объективности в расследовании. Однозначно могу заявить, что я ни в чем не виновен, и свою позицию буду отстаивать до конца. Очень рассчитываю на то, что правоохранительные органы наконец-то оценят ситуацию со всех ракурсов и примут законное решение», — добавил Сергеев.

Следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил Сергееву, а также еще двум фигурантам дела — Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву — обвинение в самоуправстве (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы. Хоккеист ранее выступал за «Нефтехимик».