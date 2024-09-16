Защитник «Динамо» Менелл: «Миска сделал много спасений и оставил нас в игре»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл похвалил вратаря Хантера Миску за игру против одноклубников из Минска (6:3) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«Миска сделал много спасений и оставлял нас в игре. Это придало уверенности, и нам удалось забросить на три шайбы больше соперника», — сказал Менелл Legalbet.

Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.

В следующем матче московское «Динамо» 17 сентября сыграет с ЦСКА. Минчане 21 сентября проведут встречу с «Северсталью».