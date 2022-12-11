Защитник «Динамо» Миронов рассказал, что его впечатлила сборная Марокко на ЧМ-2022

Защитник «Динамо» Андрей Миронов высказался о выступлении команды в текущем сезоне КХЛ.

«В «Динамо» все хорошо. Сейчас пауза, надо перезагрузиться. Думаю, все будет отлично. Понятно, что есть какие-то нюансы, недоработки, но сейчас есть время отдохнуть», — приводит Metaratings.ru слова Миронова.

Также он ответил на вопрос, следит ли за чемпионатом мира по футболу-2022.

«Да, в восторге от Марокко — молодцы. А так, смотрим. Не все матчи, но по возможности. Тем более, сейчас решающая стадия. Хороший чемпионат. И на групповом этапе многие удивили — те же японцы. Думаю, в финал пройдут Франция и Аргентина. В финале? Победит Франция», — добавил хоккеист.

В рамках полуфинала мирового первенства 13 декабря встретятся сборные Аргентины и Хорватии, а 14 декабря Франция сыграет с Марокко. Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

Финал чемпионата мира по футболу-2022 состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил».