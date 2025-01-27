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Сегодня, 11:33

Защитник «Динамо» Менелл выбыл до конца февраля

Сергей Ярошенко
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«Динамо» внесло защитника Бреннана Менелла в список травмированных, сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что американский хоккеист будет восстанавливаться ориентировочно до конца февраля.

Меннел выступает за «Динамо» с 2022 года. В этом сезоне на счету 27-летнего защитника 43 матча в FONBET чемпионате КХЛ, в которых он набрал 22 (4+18) очка с показателем полезности «-8».

Источник: Telegram-канал «Динамо»
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ХК Динамо (Москва)
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