Менелл — о лакросс-голах: «Главное, что такие броски приносят результат»
Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл в комментарии «СЭ» поделился впечатлениями от лакросс-гола защитника «Лады» Магомеда Шараканова в матче FONBET чемпионата КХЛ (2:3).
— Сегодня ты сыграл 150-ю игру за «Динамо». Какие эмоции испытываешь?
— Это очень круто. Я рад играть здесь. 150 игр — великолепная цифра. Я надеюсь, что проведу еще больше игр за эту команду.
— Видел ли ты лакросс-голы в своей карьере?
— Да, я видел такой гол в прошлом году. Егор Петухов забросил такую шайбу в ворота «Спартака».
— Что думаешь о таком типе голов?
— Я думаю, что с каждым годом это становится все популярнее. Самое главное, что это работает. Многие игроки умеют делать такой финт. Против таких людей все сложнее играть.
«Динамо» с 29 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Лада» одержала третью победу подряд. Тольяттинцы с 23 очками занимают 7-е место в таблице «Востока».
Федор Носов
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|12
|23
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|12
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|14
|18
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|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|24
|5
|19
|13
|8.11
|19:30
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Куньлунь РС – Северсталь
|3 : 4
|8.11
|19:30
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Динамо М – Лада
|2 : 3