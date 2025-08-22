Защитник «Динамо» Классон заявил, что ему нужно больше игр для адаптации в клубе

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон рассказал об адаптации в новом клубе.

— Второй предсезонный матч. Как вливаетесь в коллектив?

— Я еще адаптируюсь. Новая команда, система и тренер. Нужно больше игр для того, чтобы окончательно влиться. Мне это нравится. Будем дальше играть.

— С кем из игроков общаешься больше всего?

— Раньше я играл за ЦСКА с Сергеевым, Слепышевым и другими ребятами. Все хорошо. Мне проще общаться с легионерами.

Классон выступает в КХЛ с 2022 года. На протяжении трех сезонов защитник играл за ЦСКА, а в июне 2025-го присоединился к «Динамо».