Защитник «Динамо» Готовец заявил, что ему без разницы, с кем играть в плей-офф КХЛ

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец признался, что ему не принципиален соперник, на которого бело-голубые выйдут в плей-офф КХЛ.

«Мне кажется, нет особого значения, с какого места выйти в плей-офф. Конечно, хорошо заканчивать в топ-4, чтобы иметь преимущество домашнего льда. Но в целом в плей-офф без разницы, с кем играть. Ты должен на любого соперника настраиваться очень серьезно. Поэтому второе, третье или четвертое место — не так принципиально», — цитирует Готовца Legalbet.

После 59 матчей «Динамо» с 77 очками занимает второе место в Западной конференции КХЛ.