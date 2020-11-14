Защитник «Динамо» Ефремов: «В паузу надо было привести себя в порядок»
Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов рассказал об особенностях подготовки, которые возникли из-за пандемии коронавируса.
— Как провели паузу на Евротур?
— Провели хорошо. Физически подготовились. Было три дня по две тренировки, потом выходной. А затем еще потренировались. Упор был на физику. В целом качественно поработали, — цитируют Ефремова «Известия».
— Были знаменитые упражнения с баллонами от вашего главного тренера Владимира Крикунова?
— Нет, баллонов не было. Были жилеты. В паузу надо было привести себя в порядок. Получилась такая мини-предсезонка.
— Насколько для вас важно то, что в Москве (в отличие от Подмосковья и некоторых других регионов) не ввели полный запрет на посещение зрителями матчей?
— Конечно, важно. Приятно, когда болельщики приходят. И рады уже даже тем 25% от вместимости арены, которые сейчас разрешены. Поэтому я очень благодарен динамовским поклонникам, что поддерживают нас на трибунах. Это очень помогает.
— В это ковидное время играть, восстанавливаться и совершать перелеты стало тяжелее?
— Ситуация зависит от каждого из нас. И от хоккеистов, и от медработников, и от физиотерапевтов. Главное, правильно распределять нагрузку, вовремя делать массаж, ходить в баню. Что у нас ребята и делают. Да, календарь, может быть, плотный, но все зависит от нас. Если будем грамотно готовиться к каждой игре, проблем не возникнет.
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https://iz.ru/1086966/aleksei-fomin/pri-svoikh-bolelshchikakh-ne-imeem-prava-proigryvat