Защитник «Динамо» Ефремов: «В паузу надо было привести себя в порядок»

Нападающий московского «Динамо» Владислав Ефремов рассказал об особенностях подготовки, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

— Как провели паузу на Евротур?

— Провели хорошо. Физически подготовились. Было три дня по две тренировки, потом выходной. А затем еще потренировались. Упор был на физику. В целом качественно поработали, — цитируют Ефремова «Известия».

— Были знаменитые упражнения с баллонами от вашего главного тренера Владимира Крикунова?

— Нет, баллонов не было. Были жилеты. В паузу надо было привести себя в порядок. Получилась такая мини-предсезонка.

— Насколько для вас важно то, что в Москве (в отличие от Подмосковья и некоторых других регионов) не ввели полный запрет на посещение зрителями матчей?

— Конечно, важно. Приятно, когда болельщики приходят. И рады уже даже тем 25% от вместимости арены, которые сейчас разрешены. Поэтому я очень благодарен динамовским поклонникам, что поддерживают нас на трибунах. Это очень помогает.

— В это ковидное время играть, восстанавливаться и совершать перелеты стало тяжелее?

— Ситуация зависит от каждого из нас. И от хоккеистов, и от медработников, и от физиотерапевтов. Главное, правильно распределять нагрузку, вовремя делать массаж, ходить в баню. Что у нас ребята и делают. Да, календарь, может быть, плотный, но все зависит от нас. Если будем грамотно готовиться к каждой игре, проблем не возникнет.