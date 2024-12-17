Защитник «Динамо» Пыленков — о влиянии паузы на игры сборной: «Думаю, что она никак не помешала»
Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал «СЭ» влияние длительной паузы на Кубок Первого канала на игру команды. 17 декабря бело-голубые дома проиграли «Барысу» (0:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Сказался ли этот длительный перерыв на сегодняшний матч?
— Думаю, что нет. Мы сегодня сыграли в свой хоккей, бились, бегали. Нам не хватило одного забитого гола, а точнее двух.
В этом сезоне Пыленков сыграл 36 игр и отметился 12 (2+10) очками.
«Динамо» с 47 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. «Барыс» прервал серию из восьми поражений подряд и с 23 очками занимает 11-ю строчку в таблице «Востока».
Федор Носов
Положение команд
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|Западная конференция
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|Локомотив
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|8
|60
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|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|36
|22
|14
|47
|4
|ЦСКА
|34
|20
|14
|47
|5
|СКА
|35
|20
|15
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Торпедо
|35
|16
|19
|39
|8
|Динамо Мн
|34
|17
|17
|38
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|37
|13
|24
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|35
|22
|13
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|33
|19
|14
|42
|5
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|6
|Металлург Мг
|36
|19
|17
|40
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|34
|16
|18
|34
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|37
|10
|27
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
Результаты / календарь
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18.12
19.12
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21.12
22.12
|17.12
|12:00
|
Амур – Адмирал
|1 : 4
|17.12
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|3 : 5
|17.12
|19:00
|
Витязь – Торпедо
|6 : 5 Б
|17.12
|19:30
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|3 : 2
|17.12
|19:30
|
Динамо М – Барыс
|0 : 2
|17.12
|19:30
|
СКА – Локомотив
|2 : 3
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