Бреннан Менелл: «Динамо» хотело бы стать первым в Западной конференции»

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл прокомментировал победу команды над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Была достаточно защитная игра. Мы смогли сравнять счет в концовке, показали командный характер, а в овертайме забили в пустые ворота. Хорошая победа. Мы бы хотели стать первыми в Западной конференции, это серьезное достижение. Не смотрим на соперников, просто хотим занять как можно более высокое место и продолжать побеждать», — приводит слова Менелла «РБ Спорт».

«Динамо» набрало 92 очка в 65 матчах, бело-голубые на один балл отстают от лидера турнирной таблицы Запада — СКА.