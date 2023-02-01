Защитник «Динамо» Бойков выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Динамо» московского Сергей Бойков выбыл до конца сезона из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, 27-летний хоккеист получил повреждение в матче против «Барыса» (2:1 ОТ). После медицинского обследования было принято решение о возвращении игрока в Москву для проведения операции.

Срок восстановления ориентировочно составит 12 недель.

В нынешнем сезоне КХЛ на счету Бойкова 5 (0+5) очков в 48 играх за «Динамо» при полезности «+1».