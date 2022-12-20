Защитник Даниил Журавлев вернулся в казанский «Ак Барс»

«Ак Барс» подписал контракт с защитником Даниилом Журавлевым, сообщает официальный Telegram-канал клуба.

Контракт хоккеиста с «Ак Барсом» рассчитан до конца сезона-2022/23.

Журавлев уже выступал за казанский клуб с 2019 по 2022 год, в составе которого провел 133 матча и набрал 31 очко (6+25).

Текущий сезон защитник начинал в АХЛ, где провел 14 игр за «Колорадо Иглз».