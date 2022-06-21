Защитник ЦСКА Сергеев: «Все говорят, что абстрагируются, не читают прессу во время плей-офф, но это не так»

Защитник ЦСКА Артем Сергеев в интервью «СЭ» рассказал о психологическом грузе, который давил на него после трех проигранных с армейцами финалов.

— Вы до этого проиграли три финала Кубка Гагарина с ЦСКА. И в этом году в серии с «Магниткой» было 1-3, проигрывали по ходу пятого матча. Какие мысли были в тот момент?

— Скрывать не буду, психологический груз висел. В каждом финале каждый игрок пытается сделать все возможное, но есть вещи, которые не можешь контролировать. И все равно начинаешь себя чуть-чуть подъедать, тяжело эмоционально, психологически. Если про эмоции, которые были уже после финала, то там облегчение, была прям какая-то легкость.

Вообще, по ходу финала дважды были очень яркие эмоции. Первый раз — когда Коробкин забил за шесть минут до конца в пятом матче. Я тогда сидел и думал: неужели четвертый раз мимо? А второй раз — когда мы повели 2:0 в седьмой игре. Я понимал, что все, этот момент настал — мы выиграем, ну и, соответственно, я наконец-то выиграю.

Все говорят, что абстрагируются, прессу не читают, но это не так. И еще во время серии со СКА я прочитал, что команда, которая забивает первой в седьмом матче, выигрывает в 70 процентах случаев, а команда, которая ведет 2:0, вообще не проигрывает ни разу. И эта мысль засела у меня в голове.

В финале Кубка Гагарина-2022 ЦСКА победил «Металлург» со счетом 4-3 в серии. Армейцы уступали со счетом 1-3, но выиграли три матча подряд и завоевали титул.

ЦСКА выиграл Кубок Гагарина впервые с 2019 года.