Защитник ЦСКА Сергеев: «Игра перевернулась, потому что «Ак Барс» вовремя забил»
Защитник ЦСКА Артем Сергеев прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:4) в первом матче финала Кубка Гагарина.
— Что не получилось?
— Из рук у нас ничего не валилось. Не получилось забить свои моменты, — сказал Сергеев. — Они забили вовремя. Поэтому игра перевернулась в другую сторону. Счет на табло.
— Удивил вас чем-то «Ак Барс»?
— Нет.
— Обычно ЦСКА в третьем периоде прибавляет. Сегодня не получилось. В чем причина и как это исправить?
— Голы.
— С чем это связано?
— Недостатки в плане нашей реализации.
— Почему не получилось зацепиться за отыгрыш в матче?
— Реализация наших моментов. Забей один гол, 2:2 и погнали. Другая игра совсем.
— Нет усталости от двух семиматчевых серий?
— Нет. Усталости нет. Семиматчевые серии были чуть меньше месяца назад. Не могу сказать, что мы проиграли большое количество стыков. Считаю, что мы достаточно владели шайбой, но ушли с одним голом.
— Какой игрок больше всего доставил проблем?
— Они все ровно сыграли.
— Может, кто-то провоцировал?
— Да нет, никто не провоцировал. Считаю, что игра спокойно протекала.
— Перед матчем была новость о том, что «Ак Барс» открыл раскатку, ЦСКА закрыл. Могут ли вас случайные журналисты сбить в день игры с правильного настроя на матч?
— Нет, не могут. Насколько я знаю, на раскатке интервью не берут.
— Доставил ли сегодня серьезные проблемы Тимур Белялов?
— Он здорово сыграл. Вообще никаких вопросов нет. Считаю, что все равно мы недостаточно закрывали его сегодня. В него много прилетало. Он провел классный матч.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
1 - 0
|1 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|17.04
|19:30
|
Ак Барс – ЦСКА
|4 : 1