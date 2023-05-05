Защитник ЦСКА Сергеев перейдет в СКА

Как стало известно «СЭ», защитник Артем Сергеев продолжит карьеру в СКА и подпишет с клубом контракт на три года.

Последние три сезона 30-летний хоккеист выступал в ЦСКА, выиграв с ним два Кубка Гагарина.

В прошедшем сезоне Сергеев набрал 16 (3+13) очков в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 4 голевые передачи в в 27 играх.