Защитник ЦСКА Сергеев: «У Попова тело молодого пацана»

Защитник ЦСКА Артем Сергеев в интервью «СЭ» поделился мнением об одноклубнике Александре Попове, который был признан самым ценным игроком плей-офф.

— Форвард ЦСКА Александр Попов всех удивил, став самым ценным игроком плей-офф в 41 год. В чем его секрет?

— Здоровье, генетика, и, наверное, он очень правильно распределяет свои силы по ходу карьеры, правильное отношение к себе на льду и вне льда. У него тело молодого пацана, причем не жилистое, а обросшее мышцами. Не могу сказать, что он в зал ходит каждый день и больше остальных тренируется, — думаю, ему просто дано это от природы. Вы же видите, единицы играют на таком уровне в таком возрасте. Красавец, конечно.

В плей-офф КХЛ-2021/22 Попов набрал 9 (5+4) очков в 19 матчах за ЦСКА.