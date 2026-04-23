Защитник ЦСКА Охотюк заработает 120 миллионов рублей за три года

Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Никита Охотюк заработает 120 миллионов рублей за три года нового контракта с армейцами.

В следующем сезоне его зарплата составит 35 миллионов рублей в год, в двух последующих — 40 и 45 соответственно.

Хоккеист играет за ЦСКА с 2024 года. Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Калгари».

В сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ он стал лидером команды по показателю полезности и количеству блокированных бросков. На его счету 67 матчей и 14 (2+12) очков. Всего за ЦСКА 25-летний россиянин провел 145 матчей и набрал 26 (4+22) очков.

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