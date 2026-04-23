Защитник ЦСКА Охотюк заработает 120 миллионов рублей за три года
Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Никита Охотюк заработает 120 миллионов рублей за три года нового контракта с армейцами.
В следующем сезоне его зарплата составит 35 миллионов рублей в год, в двух последующих — 40 и 45 соответственно.
Хоккеист играет за ЦСКА с 2024 года. Ранее он выступал в НХЛ за «Нью-Джерси», «Сан-Хосе» и «Калгари».
В сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ он стал лидером команды по показателю полезности и количеству блокированных бросков. На его счету 67 матчей и 14 (2+12) очков. Всего за ЦСКА 25-летний россиянин провел 145 матчей и набрал 26 (4+22) очков.
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|И
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|Металлург Мг
|24
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|36
|2
|Нефтехимик
|23
|13
|10
|29
|3
|Барыс
|21
|12
|9
|25
|4
|Ак Барс
|23
|11
|12
|24
|5
|Амур
|21
|11
|10
|23
|6
|Автомобилист
|21
|10
|11
|22
|7
|Авангард
|20
|10
|10
|22
|8
|Салават Юлаев
|22
|10
|12
|21
|9
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|10
|Сибирь
|23
|8
|15
|19
|11
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|22
|17
|5
|34
|2
|Локомотив
|21
|15
|6
|30
|3
|Шанхай Дрэгонс
|21
|14
|7
|30
|4
|Торпедо НН
|21
|13
|8
|29
|5
|Спартак
|22
|12
|10
|28
|6
|Северсталь
|23
|12
|11
|26
|7
|Динамо М
|24
|9
|15
|23
|8
|Динамо Мн
|22
|8
|14
|22
|9
|СКА
|20
|10
|10
|21
|10
|Сочи
|22
|7
|15
|14
|11
|Лада
|22
|4
|18
|13
Результаты / календарь
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3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
|3.11
|17:00
|Металлург Мг – ЦСКА
|3 : 7
|3.11
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Северсталь
|3 : 1
|3.11
|19:30
|Сочи – Нефтехимик
|1 : 2
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