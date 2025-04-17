Защитник ЦСКА Макаров в ближайшее время может подписать контракт с «Коламбусом»

Как стало известно «СЭ», защитник ЦСКА Николай Макаров в ближайшее время может подписать двухлетний контракт новичка с «Коламбусом».

В этом сезоне на счету 22-летнего защитника 16 матчей за ЦСКА с учетом плей-офф, в которых он не отметился результативными действиями.