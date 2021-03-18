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Защитник ЦСКА Кисельвич принял участие в программе «Всемирные игры разума»

15:04
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Российский защитник хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Богдан Кисельвич принял участие в программе «Всемирные игры разума», сообщает пресс-служба команды.

Хоккеист сразился в интеллектуальном поединке с журналистом и знатоком телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшаном Аскеровым.

Программа «Всемирные игры разума» проходит на телеканале «Мир».

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