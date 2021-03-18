Защитник ЦСКА Кисельвич принял участие в программе «Всемирные игры разума»
15:04
Российский защитник хоккейного клуба ЦСКА и сборной России Богдан Кисельвич принял участие в программе «Всемирные игры разума», сообщает пресс-служба команды.
Хоккеист сразился в интеллектуальном поединке с журналистом и знатоком телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшаном Аскеровым.
Программа «Всемирные игры разума» проходит на телеканале «Мир».
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