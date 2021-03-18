Защитник ЦСКА Кисельвич принял участие в программе «Всемирные игры разума»

Богдан Киселевич принял участие в программе «Всемирные игры разума».



Богдану предстояло сразиться в интектуальном поединке с Ровшаном Аскеровым.



Запись программы выйдет в эфир в пятницу, 19 марта, в 21:00 на телеканале «МИР», а также будет доступна для просмотра на YouTube. pic.twitter.com/7ASZ30Vdgb