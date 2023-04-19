Защитник ЦСКА Дыбленко рассказал, что давно пришел к исламу

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко после игры с «Ак Барсом» (3:0) во втором матче финала Кубка Гагарина рассказал, удается ли держать пост во время турниров.

— Я достаточно давно пришел к исламу, просто не распространялся об этом. Много читал, узнавал.

— Какую роль в этом сыграл Альберт Яруллин?

— Он пришел к религии чуть раньше, чем я. Я много спрашивал у него об исламе, мне всегда было интересно это.

— Получается во время игр пост держать?

— Скажу честно, нет.