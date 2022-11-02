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Защитник ЦСКА Сергеев: «Какие вопросы могут быть к Радулову по игре? Он лучший бомбардир «Ак Барса»

Артем Сергеев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ак Барсом»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Защитник ЦСКА Артем Сергеев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ак Барсом» (3:2) в Казани.

— «Ак Барс» не оправдывает ожиданий в этом сезоне. Было заметно, что соперник испытывает проблемы?

— Нет, они и в Москве с нами здорово сыграли (тогда казанцы выиграли со счетом 5:1 — прим. «СЭ»), и сегодня. Хорошая энергия, в тело играют — сложная игра получилась. В первом периоде они здорово сыграли, потом — наверное, мы тоже.

— Был матч особенным из-за поражения дома?

— Конечно, когда проигрываешь хорошей команде одну игру, а их всего две в сезоне, хочется выиграть.

— Удивились тому, что Радулова убирали в запас «Ак Барса»?

— Да. Не знаю, что там происходило, но какие к нему вопросы могут быть по игре? И борьбу выигрывает, и к тому же лучший бомбардир команды.

— В чем проявлялась эмоциональность Радулова в ЦСКА?

— На льду, в играх.

— То есть никакого недовольства в раздевалке не было?

— Нет.

— Что удивляет в этом сезоне КХЛ?

— Игр больше, чувствуется по графику — это хорошо, лучше играть. Много молодых ребят здорово играют — не припоминаю такого раньше.

Александр Радулов
Артем Сергеев
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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