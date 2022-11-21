Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:52

Защитник Чудинов покинул «Ак Барс» и продолжит карьеру в «Спартаке»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник Максим Чудинов покинул «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба. Хоккеист станет игроком «Спартака». Его контракт с московским клубом будет рассчитан до апреля 2023 года.

В этом сезоне защитник участвовал в семи матчах КХЛ. За эти матчи Чудинов смог отличиться одним результативным баллом, его коэффициент полезности составил «-3».

Сезон-2021/22 он пропустил из-за травмы. Всего в КХЛ Чудинов сыграл 676 матчей, в которых забросил 75 шайб и отдал 158 результативных передач при показателе полезности «+97».

Максим Чудинов
ХК Ак Барс
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Со временем он будет лучше Овечкина». 16 лет назад Малкин ворвался в НХЛ и установил суперрекорд
Медведев или Рублев? Кто из российских теннисистов лучший в этом году
В Кремле не обсуждается вопрос о возможности второй волны мобилизации
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Сибирь» — «Ак Барс», «Барыс» — «Салават Юлаев» и другие матчи 21 ноября

«Витязь» подписал экс-нападающего «Спартака» Кугрышева
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 33 26 7 54
2 ЦСКА 31 21 10 47
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 32 18 14 42
5 Динамо М 32 17 15 39
6 Спартак 34 15 19 35
7 Витязь 32 14 18 35
8 Динамо Мн 33 14 19 34
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 34 12 22 27
11 Сочи 30 5 25 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 32 22 10 46
2 Металлург 32 20 12 44
3 Адмирал 33 19 14 42
4 Сал. Юлаев 31 17 14 41
5 Сибирь 34 19 15 41
6 Авангард 32 18 14 39
7 Ак Барс 31 13 18 32
8 Трактор 33 13 20 30
9 Амур 30 12 18 29
10 Барыс 32 13 19 28
11 Нефтехимик 31 13 18 27
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
21.11 15:30
Сибирь – Ак Барс
 - : -
21.11 16:30
Барыс – Сал. Юлаев
 - : -
21.11 17:00
Трактор – Амур
 - : -
21.11 19:00
Нефтехимик – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости