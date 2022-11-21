Защитник Чудинов покинул «Ак Барс» и продолжит карьеру в «Спартаке»

Защитник Максим Чудинов покинул «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба. Хоккеист станет игроком «Спартака». Его контракт с московским клубом будет рассчитан до апреля 2023 года.

В этом сезоне защитник участвовал в семи матчах КХЛ. За эти матчи Чудинов смог отличиться одним результативным баллом, его коэффициент полезности составил «-3».

Сезон-2021/22 он пропустил из-за травмы. Всего в КХЛ Чудинов сыграл 676 матчей, в которых забросил 75 шайб и отдал 158 результативных передач при показателе полезности «+97».