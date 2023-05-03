Защитник Береглазов стал игроком «Локомотива»

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Алексей Береглазов стал игроком «Локомотива». Стороны заключили соглашение на два сезона, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний российский хоккеист 1 мая стал свободным агентом после истечения контракта с «Авангардом».

В сезоне-2022/23 Береглазов провел 66 матчей в регулярном чемпионате за омичей и набрал 24 (8+16) очка. В плей-офф на его счету 13 игр и 4 (2+2) очка.

Ранее защитник выступал за «Металлург».