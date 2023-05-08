Защитник Беляков подпишет контракт с «Ладой»

Как стало известно «СЭ», защитник Федор Беляков подпишет контракт с «Ладой».

Беляков стал неограниченно свободным агентом после истечения контракта с «Авангардом».

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 30-летний защитник сыграл 10 матчей за «Авангард» и отдал два результативных паса.