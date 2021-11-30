Защитник «Барыса» Мартинссон попал в список травмированных
16:57
Защитник «Барыса» Эрик Мартинссон получил повреждение в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Хоккеист переведен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи команды, сообщает сайт клуба.
В текущем сезоне защитник сыграл 30 матчей, в которых сделал 10 результативных передач.
Дополнительная информация:
hcbarys.kz/news/item/khl-erik-martinsson-v-spiske-travmirovannyh/
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